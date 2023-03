La sindaca striglia la Regione: "Scelte sbagliate"

di Antonio Lecci

E’ braccio di ferro, tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Brescello, per la carenza di certezze sul progetto della Cispadana tra Brescello e Coenzo, oltre che sull’ammodernamento reale della ferrovia Parma-Suzzara, che interessa anche il territorio brescellese.

Le recenti sollecitazioni di intervento del sindaco di Brescello, Elena Benassi, non sembrano trovare adeguate risposte dai palazzi di via Moro a Bologna. Arrivano conferme che non è possibile stralciare alcun tratto di strada dal progetto generale legato alla autostrada Cispadana. Così come sulla soppressione di alcuni passaggi a livello sembrano esserci difficoltà evidenti nel reperimento delle risorse necessarie alle opere alternative. E i tempi dei vari progetti non sembrano affatto a breve scadenza.

Prospettive che non lasciano tranquilla la Benassi.

"Dalle risposte che abbiamo finora ottenuto dall’assessore regionale Andrea Corsini – dice il primo cittadino – appare sempre più evidente la nostra lontananza dalle scelte che la Regione sta maturando.

Riteniamo la realizzazione del ponte sull’Enza, tra il Reggiano e il Parmense, un’opera di assoluta priorità.

Tuttavia, sembra che le migliaia di mezzi pesanti e di autoveicoli con danni e incidenti non siano sufficienti a farne comprendere l’esigenza indifferibile.

Ogni volta ci sono state riportate date e scadenze di inizio lavori: date e scadenze improbabili, visto che si sono sempre ridotte in niente".

Situazioni che non permettono lo sviluppo del territorio.

"In municipio – continua la Benassi – è stato presentato un progetto per la realizzazione di un polo logistico intermodale, nella zona industriale Dugara, con un investimento privato di oltre 90 milioni di euro.

Su questo progetto il consiglio comunale ha espresso parere contrario anche a causa della carenza di adeguate infrastrutture, che sarebbero necessarie per reggere il polo intermodale che si configurerebbe come nuovo attrattore di traffico, sia su gomma che su rotaia, su un vasto territorio".

Poi, una polemica sulle opere chevengono considerate come prioritarie.

"Si parla del sottopasso di Sorbolo, nel Parmense. Ma un investimento di 8,5 milioni di euro per svincolare il quartiere di via Venezia dalla zona semaforizzata risulta poco comprensibile se pensiamo che con la realizzazione del tratto di Cispadana tra Brescello e Coenzo quelle risorse avrebbero risolto il problema di un territorio ben più esteso", dice il sindaco.

La quale conclude con un’altra, importante, sottolineatura: "Notiamo disparità di attenzione sul nostro territorio dal quale gli amministratori regionali sono stati assenti in questi anni.

Certe scelte non fanno neppure intravedere la luce in fondo al tunnel. Ma noi, quella luce, la vogliamo vedere…".