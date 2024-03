La ’sindrome di Procuste’ e gli eroici Cittami e Pistòl

Diversi gli spettacoli di teatro dialettale in programma stasera.

• Alle 21 alla sala polivalente di Praticello a Gattatico è in programma "La sindrome di Procuste" della compagnia Artemisia Teater (foto) di Reggio. In psicologia, con sindrome di Procuste, s’intende il disprezzo che una persona sente per quegli individui che hanno maggiori capacità o talento. Non si tratta solo di una sensazione negativa ma spesso si traduce anche in vere e proprie azioni che hanno l’obiettivo di sminuire se non addirittura di sabotare l’altro. Come scaraventati da una forza oscura, entrano in scena Cittami e Pistòl i due eroi della storia.

• Al teatro di Novellara stasera alle 20,45 va in scena la commedia "Chi la fa l’aspetti" con la compagnia "Quelli della Bassa", con ingresso a 5 euro, per un evento benefico organizzato dall’Avis locale. Sul palco Matteo Losi, Maria Carmela Crotti, Sabrina D’Amore, Angela Giovannini, Nedo Nalin, Loretta Rossi, per la regia di Sergio Crotti.

• Al teatro di Correggio alle 20,30 va in scena "I Fiaschi show parte seconda" con I Fiaschi di Novellara, due atti con sketch e scenette comiche.