"La sinistra specula su una vecchia bottiglia dimenticata e rimossa"

"Doppia e insopportabile speculazione della sinistra: nessuno banalizza nulla, ma si è ricostruita la presenza assolutamente dimenticata di una bottiglia intitolata ‘Il Camerata’ da 27 anni presente nel ristorante, regalata ai tempi da un avventore e ora rimossa". I consiglieri di minoranza Giuseppe Pagliani (foto) e Antonello Salsi replicano alla maggioranza di Scandiano per la bottiglia di vino esposta al ‘Il Portone’ con l’etichetta che raffigura Mussolini. La moglie del titolare è Laura Bollito, consigliere di opposizione. Una vicenda che ha sollevato polemiche in quanto nel passato in questo edificio vivevano ebrei. "Per primo ho condannato – dice Pagliani – senza tregua alcuni giorni fa l’uccisione dei giovani partigiani a Fellegara e ho invece ricevuto una risposta ‘banale’ dal sindaco Nasciuti". Per Pagliani e Salsi "mai nessuno, da quando vi è l’attuale gestione del ristorante, si è interessato di visitare le mura che furono sinagoga e casa della famiglia Padoa se non i gestori stessi che ne hanno conservato in quel luogo la memoria essendo da sempre molto solidali con le tragedie subite dal popolo ebraico". m. b.