La sirene della Croce rossa salutano Marco

Quando la salma di Marco Gentili è uscita dalla chiesa della Vergine del Carrobbio, ad accoglierla c’erano due ali di folla e, schierati in divisa, tutti gli amici volontari della Croce Rossa di Casina, gli stessi che avevano scortato il feretro sino al tempio. Le ambulanze parcheggiate nel piazzale hanno all’unisono acceso le sirene: un suono lancinante, mentre le lacrime e gli applausi di centinaia di persone rendevano omaggio al 68enne rimasto ucciso mercoledì scorso in un incidente di caccia mentre raccoglieva con un amico marroni in un castagneto. Pochi minuti prima, al termine della messa, la sorella Giuseppina (direttrice dell’Istituto comprensivo di Castelnovo) aveva preso la parola: "La vostra presenza, il vostro affetto, la vostra solidarietà ci sono state di grande conforto. Davvero grazie a nome mio personale e di tutta la mia famiglia".

Gentili lascia anche i figli Marta e Gabriele, la moglie Stefania, il fratello Augusto. A loro e alle comunità di Leguigno e Casina, per l’ultimo saluto a Marco si sono aggiunti molti ex colleghi e collaboratori: alcuni anche solo per pochi minuti, per poi ritornare a Reggio al lavoro all’Ausl, dove fino alla recente pensione Gentili aveva lavorato come Responsabile delle professioni sanitarie SerDp, occupandosi della fragilità delle persone con dipendenze patologiche. Alla sua vita professionale ha fatto riferimento il parroco don Marcello Martellini durante l’omelia: "Marco non aiutava gli altri secondo una logica filastropica ma perché era cristiano. Lui ha scoperto con l’impegno della sua vita di appartenere a Cristo… Nella sua vita abbiamo una testimonianza viva, profonda, autentica di attenzione della gente". Con voce rotta Marta ha ricordato: "Questo eri tu, papone. Accogliente e attento, altruista e appassionato, per ognuno sempre presente. Il tuo sorriso ci unisce, stampato nella mostra mente".

Il pensionato è stato colposamente ucciso da un cacciatore di cinghiali appena due giorni il rientro dal Cammino di Santiago. "Ci diceva di sentirsi purificato, rinnovato spiritualmente e arricchito dentro", hanno raccontato gli amici.

Durante la funzione funebre, alla Preghiera dei Fedeli, è stato chiesto a Dio di pregare anche per "le persone che in questo momento sono angosciate da sentimenti di colpa", con riferimento ai cacciatori (anche loro di Leguigno). Il sacerdote ha anche chiesto che Dio "ci conceda di stringerci saldamente agli affetti di Marco, ma ci conceda soprattutto la grazia di poter raggiungere con l’affetto e la vicinanza di Cristo, tutti coloro che sono stati toccati da questo dramma in modo inaspettato e non voluto". Presenti nella chiesa anche il sindaco Costi, il presidente del Parco nazionale dell’Appennino Fausto Giovanelli, amico di famiglia, e Fabio Filippi, di Forza Italia, casinese.