"La situazione può solo peggiorare"

Seta ha difeso la decisione di richiamare ’in servizio’ come autisti dei bus gli impiegati e gli addetti delle officine, perchè questo è avvenuto "nel pieno rispetto delle normative vigenti". E inoltre, ha risposto alle accuse dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl Autoferrotranvieri del bacino di Reggio, "i dipendenti di cui si sta parlandosono autisti, o comunque lavoratori abilitati alla guida di mezzi pubblici, regolarmente in possesso dei requisiti professionali previsti ed hanno maturato un’esperienza lavorativa nell’ambito delle linee urbane ed extraurbane di Reggio". Non si tratta quindi "di generici impiegati o lavoratori con mansioni completamente estranee", ma di autisti passati ad altri incarichi e ora richiamati perché "assolutamente in grado di condurre i bus su strada, senza per questo dar luogo a qualsivoglia situazione potenzialmente rischiosa". Ma i sindacati mantengono intatte le loro preoccupazioni precisando di non voler sostenere che non fossero "in possesso delle specifiche e necessarie abilitazioni". Il punto è che "la situazione attuale potrà solo peggiorare e il rischio più che concreto è che Seta diventi sempre di più un hub formativo con risorse pubbliche per autisti che andranno a lavorare per altre imprese", ribattono oggi le sigle. Ribadendo appunto la loro preoccupazione "per le iniziative prese dall’azienda unilateralmente e senza un serio confronto".