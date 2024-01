La società biancorossa pronta a donare il sangue. Avis sarà ‘charity partner’ domenica al Palabigi

Unahotels e Avis insieme per sensibilizzare tifosi e cittadini sull’importante tema della donazione di sangue. Con questo spirito, nell’ambito delle iniziative benefiche organizzate dal club biancorosso tramite il progetto "We Care", una delegazione della Pallacanestro Reggiana ha fatto visita ieri alla "Casa del Dono", in via Clementi, sede dell’Avis provinciale. A guidarla la presidente Veronica Bartoli, accompagnata dal ds Filippo Barozzi, dal responsabile del settore giovanile, Andrea Menozzi, da quello della comunicazione, Davide Draghi, da Gaia Spallanzani, alla guida del settore relazioni esterne. Assieme a loro anche la responsabile dell’Amministrazione, Diana Basile e il social media manager: Valery Lamberty. I membri dello staff hanno svolto le procedure necessarie per diventare donatori di sangue, promuovendo così la cultura della donazione. E allo scopo di sensibilizzare tutti gli appassionati, Avis sarà Charity Partner in occasione della sfida di domenica al PalaBigi contro Cremona.

g. g.