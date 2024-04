La società diventa Usa. L’ha comprata Ron Rowan

Quella di domani tra Reggio e Pistoia (inizio ore 19,30) sarà una sfida importantissima per la corsa ai playoff, ma sancirà soprattutto un nuovo inizio per la compagine toscana. Proprio nei giorni scorsi infatti le quote di maggioranza di ‘Pistoia Basket 2000’ sono passate alla ‘East Coast Group Italia’, società guidata da un gruppo americano capitanato da Ron Rowan, ex cecchino del campionato italiano che ha vestito anche la maglia dei toscani per tre stagioni (dal 1989 al 1992). Rowan, che sarà il nuovo presidente operativo del club, è atteso in Italia proprio in queste ore e domani assisterà dal vivo al match contro la Unahotels. Nel frattempo la Pallacanestro Reggiana ha attivato le prevendite (circuito Vivaticket) per la sfida di domenica 14, quando alle ore 18 al ‘PalaBigi’ arriverà l’Happy Casa Brindisi guidata da Dragan Sakota, ex coach biancorosso impegnato nell’ennesima sfida salvezza della propria carriera. L’importante sfida con i pugliesi sarà anche trasmessa in chiaro su ‘D-Max’.

f.p.