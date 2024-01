La società sportiva Audax Poviglio: "Intitolate la palestra a Davide Morstofolini"

Il consiglio direttivo della società sportiva Audax Poviglio ha chiesto formalmente l’intitolazione della palestra comunale del paese, al momento priva di titoli, a Davide Morstofolini, personaggio di punta dello sport locale e non solo, recentemente scomparso a causa di una malattia.

"Crediamo che Davide – dicono dall’Audax – meriti questo riconoscimento per tutto ciò che ha fatto per il movimento pallavolistico e per lo sport a Poviglio e non solo. È stato presidente provinciale del Csi, direttore tecnico regionale e responsabile nazionale del settore pallavolo, consigliere provinciale, regionale e nazionale dal 1992 fino al giorno della scomparsa. La palestra era la sua seconda casa e lì ha vissuto parte della sua vita". La richiesta è stata inoltrata agli uffici comunali, con la proposta della società sportiva condivisa da molti cittadini e appassionati di sport.