La sorpresa del campionato fa visita al Lentigione

Oggi alle 14,30 all’Immergas Arena di Sorbolo Mezzani si gioca una gara, Lentigione – Victor San Marino, i cui allenatori, Paolo Beretti da una parte e Stefano Cassani dall’altra, si sono detti quasi sorpresi dalla posizione di classifica della propria squadra.

La Victor San Marino, allenata dal figlio del grande ciclista e poi c.t. azzurro Davide, è infatti seconda dietro al solo Ravenna a quota 39 punti e il fatto sorprende ancor di più considerando che si tratta di una neo promossa.

La Victor, in trasferta, ha spesso vinto ma non ha mai pareggiato e presenta un mix di giocatori giovani ed esperti di ottimo livello.

Tra questi anche i due ex della contesa, Lattarulo e Bertolotti.

Il Lentigione, da parte sua, è quinto con 34 punti e dunque occupa l’ultima posizione per accedere ai play-off; davanti, però, Corticella e Forlì hanno un sol punto di vantaggio, il che significa che il terzo posto è davvero a portata di mano.

I rivieraschi recuperano da squalifica Casucci e Sala e sono praticamente al completo con l’unico dubbio per Montipò, reduce da un infortunio.

"Affrontiamo la vera sorpresa del campionato – dice mister Beretti – una squadra ben messa in campo e molto aggressiva. Noi dobbiamo rispondere con le loro stesse armi e trovare soluzioni per rompere la loro fase difensiva, per una gara che mi auguro di buon livello tecnico e spettacolare".

E’ la terza giornata del girone di ritorno, arbitra Sciolti di Lecce e i collaboratori vengono addirittura entrambi da Palermo.

