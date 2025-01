La sorte riporta alla luce il partigiano Gibertini

Anche il rubierese Umberto Gibertini ha perso la vita nel 1944 nel campo di concentramento di Mauthausen. A scoprirlo, in occasione dell’imminente giornata della memoria, è il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro. Gibertini era nato a Rubiera il 28 marzo 1892 ed è morto a Mauthausen-Gusen l’11 novembre 1944. "Fino a ieri mattina a non sapevamo niente di lui – spiega Cavallaro –. Ho consultato il nuovo registro online del campo di concentramento di Fossoli anche in vista della visita guidata che faremo lì lunedì 27 gennaio. Un po’ così, per caso, ho inserito Rubiera come luogo di nascita ed è uscito il suo record. Ho fatto cercare la sua scheda all’anagrafe e lo abbiamo trovato: non sapevamo nulla perché nel 1926 era emigrato a Genova con tutta la famiglia. Ed è lì che ha combattuto: l’ho ritrovato nel registro dell’Anpi della Liguria".

Gibertini era entrato nella Resistenza il 10 gennaio del 1943, nella 649ma Brigata Garibaldi Sap ‘Barilla’. Venne arrestato a Bolzaneto, successivamente condotto a Fossoli e poi portato a Mauthausen dove arrivò l’otto aprile del 1944. Era un ‘detenuto politico’. È poi morto al campo di Gusen l’undici novembre. "C’è ancora tanto da scoprire di questo partigiano – sottolinea il primo cittadino Cavallaro –. È straordinario che la storia di questo rubierese, nato dietro il nostro municipio che ha combattuto i nazifascisti a Genova ed è morto a Mauthausen, sia riemersa così un po’ per caso proprio alla vigilia della giornata della memoria. Qualcuno in più da non scordare mai".

"Se qualcuno ha notizie su Gibertini o su suoi parenti è invitato a contattare il Comune per fornire eventuali informazioni utili per le nostre ricerche" aggiunge il sindaco. Proprio il Comune di Rubiera per lunedì pomeriggio, Giornata della memoria, ha organizzato una visita guidata al campo di concentramento di Fossoli. "Tutto è già esaurito per questa nostra visita – riferisce sempre il sindaco Cavallaro –. È certamente emozionante pensare che saremo lì dove è passato un nostro concittadino per quello che è stato il suo ultimo viaggio. Sarebbe bello ora riuscire a ricostruire la sua storia. Proseguiremo dunque le ricerche per Umberto Gibertini. Sono certo che i nostri storici locali, che hanno già prodotto pubblicazioni importanti insieme con l’Anpi, sapranno dirci di più anche della storia di questo partigiano rubierese".

Matteo Barca