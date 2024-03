La sosta permetterà di recuperare tutti. E Nesta potrebbe schierare due punte

Benedetta sia la sosta. Per recuperare gli infortunati, per riportare in condizione chi è più indietro e far rifiatare chi ha tirato il gruppo fino ad oggi.

D’ora in poi viaggeranno stabilmente col gruppo anche Romagna, Crnigoj e Vido. Tre pezzi da novanta che in estate erano stati pensati come titolari inamovibili, ma che a causa dei ripetuti problemi fisici (o traumatici) sono stati pesantemente limitati.

Il difensore di proprietà de Sassuolo ha fatto i primi mesi alla grande e poi è entrato nel tunnel dei guai muscolari, il centrocampista ex Venezia si è acceso e spento ad intermittenza senza trovare mai continuità, mentre l’attaccante si è lesionato il crociato il 28 agosto e ha lavorato come un matto per tornare già in questa stagione. La trasferta di Venezia del primo aprile sarà per loro come una sorta di ‘nuovo inizio’.

Per Bardi, rimpiazzato comunque in maniera soddisfacente da Satalino, servirà invece qualche settimana in più.

La pausa per le nazionali e il contemporaneo recupero o ricondizionamento di alcuni interpreti sortirà una specie di effetto domino per cui Nesta potrà pensare anche a qualche variazione tattica.

Magari in fase offensiva, dove l’utilizzo di una sola punta (Gondo) potrebbe lasciare il posto a una strategia che in alcune situazioni preveda un attaccante in più.

Se infatti la fase difensiva è da applausi (con 33 subiti la Reggiana ha la quarta miglior retroguardia), quella d’attacco rappresenta invece il tallone d’Achille.

Se è vero che aggiungere un attaccante non dà automaticamente la garanzia di fare più gol, è altrettanto insindacabile come anche con lo Spezia l’inserimento di Pettinari e Okwonkwo abbia permesso al centrocampo e alla difesa di essere un po’ meno sotto pressione.

In prospettiva andrà coinvolto maggiormente anche Alex Blanco.

L’esterno d’attacco spagnolo, arrivato dal Como a gennaio, ha fatto vedere buoni spunti quando è stato coinvolto (soprattutto nel secondo tempo con il Sudtirol) ma è poi finito nel dimenticatoio e non ha messo piede in campo in nessuna delle ultime tre con Ascoli, Catanzaro e Spezia.

I giocatori offensivi che Nesta adesso si ritrova a disposizione non sono pochi, perché parliamo di Gondo, Okwonkwo, Pettinari, Varela, Vido, Girma, Antiste, Blanco e volendo anche Portanova che ovviamente non è un centravanti ma può giocare sulla trequarti (magari anche a sinistra, dove può fare ancora meglio…).

La rosa ora è (quasi) al completo e le scelte faranno la differenza in maniera ancora più netta. Pur senza snaturarsi, la Reggiana adesso ha la possibilità di cambiare faccia in fase offensiva.