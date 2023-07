La sostenibilità delle Farmacie vale 160 milioni

Primo Bilancio di sostenibilità, aggiornato all’esercizio 2022, di Farmacie Comunali Riunite, azienda speciale partecipata al 100 per cento dal Comune di Reggio Emilia.

Documento già in conformità con gli standard a cui le aziende dovranno adeguarsi entro il 2024. A illustrarlo sono stati il presidente di Fcr Andrea Capelli, il direttore della stessa azienda Carlo Bergamini e la direttrice amministrativa Anna Casoli. Nel corso dei nostri 120 anni di storia – ha detto Andrea Capelli– abbiamo sempre intrapreso una strategia di sviluppo sostenibile, coniugando la crescita con il sostegno alle persone, alla comunità e alla tutela dell’ambiente.

Il Valore economico generato e distribuito nel 2022 ammonta a quasi 160 milioni di euro. Inoltre, dei 265 lavoratori il 77,4% sono donne e oltre l’85% sono assunti a tempo indeterminato. Sempre nel 2022 l’Azienda ha investito oltre 15,6 milioni in servizi socio assistenziali e in attività di welfare culturale. Inoltre quest’anno sono tre le farmacie che si vanno ad aggiungere alle altre: quella alla stazione dell’alta velocità a cui seguiranno le aperture a Mancasale e Corte Tegge".

E Carlo Bergamini ha aggiunto: "Il ruolo delle farmacie e dei farmacisti negli ultimi anni si è ampliato, per fornire sempre più servizi. Per noi è dunque importante il riconoscimento del capitale umano, che intendiamo valorizzare. A breve ci saranno almeno 4 assunzioni a tempo indeterminato di farmacisti".

Sembra però che da giugno 2021 siano almeno 15 i professionisti che hanno abbandonato volontariamente l’azienda. "Sta cambiando la modalità con cui si sceglie e si intende portare avanti la propria posizione lavorativa, in tutte le aziende – ha risposto Bergamini. – E anche per questo è nostra intenzione impegnarci sul reclutamento e sul riconoscimento dei nostri dipendenti. Il nostro è un ambito che negli ultimi anni è diventato, e lo sarà sempre più, un punto di riferimento per l’intera comunità".

s.bon.