La Spergola più buona è di Jano

La cantina Aljano di Jano trionfa alla ‘Sagra dei Lambruschi e della Spergola’ di Albinea: grande soddisfazione per il titolare Stefano Oleari (nella foto) dopo il premio ottenuto come primo classificato nella ‘selezione miglior Spergola’.

Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per Oleari. La cantina Aljano ha conquistato il premio con lo spumante metodo charmat brut di 100% Spergola ‘Brina d’estate’. "Sono molto contento – dice Oleari – per il premio conseguito ad Albinea. La degustazione è avvenuta da parte degli stessi produttori che hanno assaggiato ‘alla cieca’ le bottiglie valutando i campioni in gara nel concorso. L’evento è stato organizzato e sorvegliato dalla delegazione Ais di Reggio. Il nostro spumante metodo charmat brut di 100% ‘Brina d’estate’ è risultato il migliore fra le 18 spergole presenti al concorso".

m. b.