La ’spesa sospesa’ è stata un successo

Grande successo sabato 22 febbraio per l’iniziativa benefica ‘Spesa Sospesa’, organizzata dall’amministrazione comunale di Casalgrande assieme alle Caritas di Casalgrande-Salvaterra e Sant’Antonino. Sono stati raccolti 50 scatoloni di generi alimentari e altri beni di prima necessità, frutto delle tante donazioni. I prodotti saranno distribuiti questo mese e a marzo. L’amministrazione e le Caritas che operano sul territorio "non si stancheranno mai di ringraziare tutti i volontari e i supermercati che hanno reso possibile la raccolta e i cittadini per aver partecipato numerosi", dicono dal Comune. E’ stata promossa una raccolta predisposta all’interno di alcuni supermercati che si sono resi disponibili ad accogliere i volontari delle associazioni che hanno partecipato all’importante attività solidale per aiutare le persone in difficoltà. Tanti i generi alimentari donati, oltre a quelli per l’igiene personale e per pulizia della casa.

m. b.