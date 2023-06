La Spezia e Parma sia aggiudicano il premio di EduIren per le scuole

Eduiren, settore educational del Gruppo Iren, annuncia i due vincitori del suo primo contest nazionale rivolto alle scuole, “Planet Fan.”: per la categoria di concorso dedicata alle scuole secondarie di I grado a vincere sono stati gli studenti della Scuola Secondaria di 1°grado "Di Giona" ISA 2 di La Spezia-Portovenere, mentre per la categoria delle scuole secondarie di II grado la scuola vincitrice è il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma. Il contest ha coinvolto gli studenti e le studentesse nella sfida di diventare giovani comunicatori della scienza e green influencer sui temi dell’economia circolare, sfruttando le potenzialità dei social media e degli ambienti digital per sensibilizzare i loro coetanei sulla transizione ecologica e sulle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

L’istituto “Di Giona” ha proposto il video “È solo una bottiglia”, dedicato al tema dell’impatto della plastica sugli ecosistemi, lanciando un messaggio per ricordare l’importanza di ridurre l’uso della plastica monouso e di incentivare il suo corretto smaltimento. Il liceo Bertolucci ha invece presentato una campagna di comunicazione su Instagram con il motto “It’s time to be circular”, declinata in post, testi scritti e reels dedicati alle “9 erre” dell’economica circolare (Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Repurpose, Remember). Ai due istituti vincitoriverranno consegnati buoni per l’acquisto di materiale scolastico per un valore di 1500 euro ciascuno.