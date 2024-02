La spinta di oltre mille cuori granata per cercare l’impresa memorabile

La carica di oltre mille tifosi (1.161 per la precisione) per cercare l’impresa. La Reggiana che oggi alle 14 scenderà in campo allo stadio ‘Zini’ per affrontare la Cremonese dovrà nutrirsi dell’affetto che l’encomiabile popolo granata continua a trasmettergli.

Solo col carattere e col coraggio che anche Nesta ha più volte invocato si potrà strappare un risultato positivo a quella che – dati alla mano – è la squadra più in forma del momento, reduce da quattro vittorie consecutive (tutte per 1 a 0) e che non subisce gol tra le mura amiche dal 21 ottobre (Cremonese-Sudtirol 0-1, autogol di Ravanelli).

Sei turni interni con la porta inviolata: un dato che la dice lunga sulla consistenza che Stroppa è riuscito a dare ai suoi, ormai lanciati all’inseguimento del Parma capolista che attualmente è avanti di 4 punti.

Impossibile però ridurre l’orchestra grigiorossa ad un singolo, ma è ormai chiaro come Massimo Coda sia lo spauracchio principale.

Quando vede la Reggiana diventa inarrestabile: due gol di media negli ultimi tre incontri con i granata.

Dal mercato di gennaio è poi arrivato Johnsen dal Venezia, una cessione che ha fatto imbufalire anche Vanoli (trainer dei lagunari), che ha perso una sorta di fuoriclasse per la categoria, un giocatore in grado di scardinare le difese con la propria tecnica in velocità e che aveva già fatto vedere di possedere colpi da Serie A.

In porta ci sarà ancora Saro perché il giovane danese Jungdal non ha ancorav risolto i suoi problemi muscolari.

Mentre il posto dello squalificato Antov sarà preso probabilmente da Ravanelli.

Come detto, soffermarsi però sulle individualità sarebbe riduttivo perché se si pensasse solo a quelle, la Reggiana non avrebbe scampo.

Sulla carta. Il bello dello sport però è proprio l’imprevedibilità che un collettivo può innescare in ogni sfida.

Nesta non avrà Romagna e Crnigoj (lesione al retto femorale destro e out probabilmente per tutto il mese) mentre Girma e Gondo non sono al meglio e dovranno essere gestiti.

Resta da capire se il trainer preferirà rischiarli subito oppure a partita in corso.

Se deciderà di iniziare con chi gli dà più garanzie di tenuta è probabile che scelga Melegoni, uno tra Portanova e Antiste e magari Varela che – come sottolineato anche da Goretti in conferenza stampa – può avere le caratteristiche della prima punta.

Un ruolo che ha interpretato (bene) anche nella sfida di Coppa Italia col Genoa.

Nessun dubbio invece a centrocampo dove ci saranno Kabashi e l’insostituibile Bianco.

Al di là di nomi e ‘schemi’ sarà necessario un carattere e un approccio ben diverso da quello mostrato con la Feralpi.