La splendida voce di Giorgia pronta per il Valli

Si prevede il tutto esaurito per il concerto di stasera al Valli, con la straordinaria voce di Giorgia, impegnata nel suo Blu Live. L’artista ha scelto di partire subito con i suoni più vivi e intensi e il contatto diretto con il pubblico. Per questo il Blu Live porta Giorgia nei più prestigiosi teatri d’opera tra maggio e giugno. Un viaggio iniziato quasi un mese fa da Napoli per attraversare tutta la Penisola. Ovviamente con tappa a Reggio Emilia per la cantante, protagonista all’ultimo festival di Sanremo.