La Spreafico si ri-presenta come Casa della Comunità. Sabato 10 maggio l’open-day dalle 9 alle 13,30

La Casa della Salute "Spreafico" diventa Casa della Comunità. Per conoscere servizi e funzioni sabato 10 maggio si terrà un Open Day dalle ore 9 alle ore 13.30: i professionisti risponderanno alle domande dei cittadini negli spazi della struttura. All’evento saranno presenti numerose associazioni per presentare le attività che svolgono sul territorio, che rappresentano una risorsa importante per tutta la comunità.

Previste anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le Case della Comunità sono luoghi di prossimità e facile individuazione nei quali entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, dalle associazioni di volontariato ai servizi pubblici, integrati.

L’idea è che un cittadino con un bisogno - di cura o di prevenzione - vi entri, ed ottenga risposte nonché presa in carico del suo caso, sia che necessiti di un pediatra, di una vaccinazione o del Consultorio, ma anche dell’infermiere a domicilio o di seguire insieme a medici e servizi sociali un anziano con problemi cognitivi.