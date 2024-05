La squadra a sostegno di Marazzi: "Famiglie, ambiente e sicurezza"

Svelata, nel corso di un affollato evento conviviale giovedì pomeriggio al Parco La Manara, la lista dei 16 candidati al Consiglio comunale di "Insieme per Bibbiano" (centrosinistra) che sostiene il candidato sindaco Stefano Marazzi e la vicesindaca Paola Tognoni (in lista). Tra i volti noti l’assessore Matteo Curti e la consigliera uscente Elena Cilloni. Le new entry sono Eros Agazzi, 71 anni, volontario Arci Barco e di Barco nel Cuore; Valentina Angelini, 55 anni, volontaria di Anpi Bibbiano e Nati per Leggere; Stefano Arduini, 20 anni, studente di Ingegneria, volontario Anpi; Mirka Benatti, 48 anni, educatrice alla S. Domenico Savio, volontaria in parrocchia a Barco; Giuliano Bertolini, 57 anni, responsabile professioni sanitarie del Servizio salute mentale Castelnovo Monti, ex allenatore di calcio; Alessandro Bigi, 24 anni, della Cantina Fantesini, volontario del Parco Manara; Elisa Casamatti, 30 anni, educatrice, allenatrice di pallavolo e giocatrice G.S. Boca Barco; la consigliera uscente Elena Cilloni, 51 anni, volontaria della parrocchia di Bibbiano; Domenico Costi, 75 anni, volontario; Fabio Guglielmi, 51 anni, funzionario coop. e allenatore di basket; Francesca Sala, 45 anni, rappresentante dei genitori e presidente del Consiglio di Istituto; Alessandro Torricelli, 21 anni, studente di Ingegneria e volontario; la pasticciera Naausica Viani, 38 anni; Monica Violi, 33 anni, impiegata e volontaria al Circolo Arci Ghiardo. "Il nostro programma mette al centro le persone – ha sottolineato Marazzi –. Uno degli impegni maggiori che intendiamo prenderci è di continuare a tutelare le fasce più deboli, bambini e anziani, per consentire alle famiglie di esercitare pienamente il diritto al lavoro, principale fonte di libertà e dignità. Sarà nostra premura continuare con azioni rivolte all’aggregazione e alla valorizzazione dei nostri giovani". La cura delle persone sarà affiancata a quella dei luoghi: edifici, parchi, strade, marciapiedi "con un occhio sempre più attento all’ambiente, ma anche al tema a noi caro della legalità e, non ultimo, alla sicurezza che tanto preoccupa la comunità". Sostegno convinto alle associazioni "perno della coesione della nostra comunità" e al mondo delle imprese.