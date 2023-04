La squadra special avrà il suo torneo

Oggi si celebra la 16ª giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo 2023 istituita dall’Onu nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome di autismo e delle loro famiglie. A Rubiera è stata creata dal luglio 2022, grazie al contributo di Gianluca Melli (Ceo di Isi Plast), la squadra special Us Rubierese calcio composta da ragazzi diversamente abili e volontari. Proprio in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo è stato annunciato il primo torneo tra squadre diversamente abili. Il torneo primo memorial cav. Riccardo Melli-trofeo special si terrà domenica 11 giugno. Protagonisti saranno i ragazzi speciali coinvolti nel progetto inclusive della nuova squadra di calcio sponsorizzato da Isi Plast e di altre sette squadre di ragazzi che scenderanno in campo per il piacere di giocare fra amici e con spirito di squadra.