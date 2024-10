La stagione del MaMiMò. Tante produzioni ’fatte in casa’

Venerdì 8 Novembre lo spettacolo "House we Left inaugura "Variazioni": la stagione 2024-2025 del Centro Teatrale MaMiMò. Stagione, che si svolgerà nella nuova sede di Officine Creative Reggiane, in via Flavio Gioia, nell’attesa che il Teatro Piccolo Orologio riapra le porte in una veste completamente rinnovata.

La stagione avrà dunque inizio l’ 8, il 9 e il 10 novembre con lo spettacolo "House We Left", con la regia e la drammaturgia di Alessandro Sesti. Il secondo appuntamento, in calendario per sabato 16 e domenica 17 novembre, vedrà in scena il caustico trio di Generazione Disagio (Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi) ne "Il fenomeno Laplante", con la regia di Emanuele Conte. La giovane compagnia Artifragili sarà protagonista sabato 14 e domenica 15 dicembre della rilettura di un testo shakespeariano con lo spettacolo "Secondo Riccardo", con la regia di Alejandro Bonn.

L’inizio del nuovo anno sarà salutato da un appuntamento di teatro per tutta la famiglia nei giorni domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Le attrici del Consorzio Balsamico, dirette da Virginia Franchi, saranno le protagoniste di "H2OPS". Il nuovo anno vedrà anche il debutto della nuova produzione del Centro Teatrale MaMiMò, in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova, dal titolo "Come trattenere il respiro", in programma dal 15 al 19 Gennaio. Il regista Marco Plini dirigerà Fabio Banfo, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Alice Giroldini e Marco Maccieri.

Il successivo appuntamento in cartellone, previsto per sabato 8 e domenica 9 febbraio, vedrà il ritorno del monologo di e con Fabio Banfo, "Alfredino. L’Italia in fondo a un pozzo". Dal 26 febbraio al 2 marzo, sarà la volta dello spettacolo "La Pietra", con la regia di Manuel Renga. "Io e Monna Lisa" è il titolo che andrà in scena martedì 4 marzo. Il successivo appuntamento della stagione sarà "Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce", dove tre attrici in scena (Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio, nella foto) racconteranno la nascita, nel 1932, della prima squadra di calcio femminile. La regia è a cura di Laura Curino. Marzo continuerà all’insegna della comicità, venerdì 14 con lo spettacolo "Una cena d’addio".

Ancora una produzione MaMiMò, il 29 marzo, con "Onde Maestre", ispirato al podcast "Una lunga staffetta. Dalla Resistenza ai giorni nostri: come nacquero a Reggio Emilia gli asili più belli del mondo".

Domenica 30 marzo sarà invece la volta di "Mammut. Ovvero Vita e Morte di un’Intelligenza Artificiale. La chiusura di stagione sarà affidata, il 5 Aprile , a "Nostalgika. Info: www.mamimo.it

Stella Bonfrisco