La stagione musicale del teatro Ruggeri

Domenica alle 17 alla sala dell’Antico Portico, a palazzo ducale di Guastalla, viene presentata la nuova stagione musicale del teatro Ruggeri, promossa dal Convivio Musicale Guastallese. E’ pure l’occasione per avviare la campagna abbonamenti della rassegna, realizzata dall’associazione presieduta da Giampiero Gallo.

"Abbiamo previsto quattro appuntamenti – conferma Gallo – dal 25 marzo al 6 maggio, spaziando tra musical, lirica e musica barocca". Il primo appuntamento, il 25 marzo, propone il musical "The story of my life", interpretato da Fabrizio Voghera e Francesco Nardo, diretto da Ilaria Deangelis su adattamento di Sara Moschin dall’originale in inglese, con musiche dal vivo. Il 22 aprile il concerto dell’Ensemble strumentale "Sogno Veneziano" in abiti del Settecento, con i celebri brani che negli anni Ottanta e Novanta portarono al successo la formazione creata da Giampiero Reverberi.

Il 29 aprile il concerto dell’Orchestra barocca dell’istituto Peri-Merulo, con esibizione dei migliori giovani talenti musicali del prestigioso istituto reggiano. Infine, il 6 maggio un omaggio a Maria Callas, nel centenario della nascita del soprano, proposto tra musica e narrazioni biografiche, per uno spettacolo in collaborazione con Ars Ventuno Teatro Guastalla con la regia e sceneggiatura di Antonella Panini.

a.le.