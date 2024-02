La stanza del Commissario: "Il comune sentire è una scoperta"

Non so se capita a tutti ma, a volte, a me succede che, per dare consapevolezza a pensieri che evidentemente sono già parte di me, ho bisogno di ascoltarli espressi da qualcun altro.

L’altro giorno, per esempio, in uno dei mille percorsi in cui mi impelago per cercare di rimanere aggrappato ad un cammino di crescita che non finisce mai, nel laboratorio di etica ideato dal filosofo e teologo Vito Mancuso a Bologna, sentii ripetergli qualcosa di questo genere: "Mi sono trovato in mezzo a persone che, per il modo di parlare, di muoversi, di guardare o di ascoltare, qualsiasi cosa avessero detto ci saremmo trovati in sintonia". Ammetto che, di quella serata in cui Mancuso si confrontò con lo psicoanalista Bolognini sul “Super Io”, ciò che più mi è rimasto dentro, è proprio questo sentire, che è poi il motivo che mi spinge a raccontare di incontri in questa rubrica.

Mancuso ha espresso, con quei suoi modi che fanno apparire tutto semplicemente vero, quello che dentro di me ho sempre creduto. Mi riferisco a quella sensazione di relazione armonica che porta a stare, nella massima presenza, con alcune persone rispetto che con altre, sia pure nelle loro diversità personali, culturali e familiari.

Riuscire a fare attenzione a questa connessione di frequenze è una virtù che si espande con la pratica. L’individualità connessa ad altra individualità o, per chi ci crede, l’anima che si riconosce con un’altra anima affine, hanno come primo risultato quello di aprire gli orizzonti nelle vedute.

Proprio come mi è capitato con Morena, una donna che conobbi per caso ai tempi in cui lavoravo a Modena. Lei, massoterapista di professione, ha uno studio con piccoli quadri di angeli di contorno. Di fronte allo sguardo di quei bambini alati, nacquero confronti delicati sul procedere della vita e sui percorsi da sperimentare. Nel medesimo pensare ad una strada d’evoluzione personale, anche nei silenzi, ci siamo scoperti veri amici nello stare.

Spesso, quando le scrivo, il correttore del cellulare modifica in automatico il suo nome, facendomi ricordare che la radice è molto affine a quell’“A-More” che entrambi ricerchiamo nel nostro quotidiano. Ed è così che, nel sentire comune, un incontro banale si è trasformato in un’amicizia reale.

Salvatore Blasco