La statua di un cavallo per ricordare Ferrarini

‘Icaro’ torna a volare nella Val d’Enza. Nel giardino di un’abitazione di Compiano è stata recentemente collocata una scultura che vuole ricordare Guerrino Ferrarini (1916-1963), aviatore durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1943, in seguito all’Armistizio, entrò nella Resistenza con il nome di ‘Icaro’. Terminato il conflitto, "il partigiano volante" si dedicò alla professione di maestro. "Abbiamo ristrutturato la casa dove il papà ha trascorso buona parte della vita. In suo ricordo è stata posizionata una scultura contemporanea di un cavallo, che rimanda al ’Cavallino rampante’ di Francesco Baracca, celebre aviatore della Grande Guerra, le cui gesta lo avevano molto ispirato. Inoltre all’epoca lì c’erano dei cavalli, di cui lui era un grande appassionato", spiega il figlio Ennio.

"Dopo l’8 settembre del ‘43 mio padre ha partecipato ad azioni di guerra con le formazioni partigiane. La qualifica di ’Partigiano combattente’ è sottolineata dai documenti del Ministero dell’aeronautica. Gravemente ferito a una gamba, ha perso l’arto, forse perché non ha potuto avere cure adeguate", continua. Originario della Val d’Enza, Guerrino Ferrarini entrò in Aeronautica dopo gli studi. Nel 1938 ecco il brevetto di pilota militare. Diventa ufficiale di completamento specializzandosi come bombardiere alla Scuola della Malpensa. All’inizio delle ostilità si trova a Cameri, in Piemonte, dove utilizza i bimotori Fiat Br. 20. Il 27 settembre 1940 decolla con meta Chevres, in Belgio. Dopo aver oltrepassato le Alpi, l’aereo ha un’avaria al motore. Ferrarini ordina ai quattro compagni d’equipaggio di utilizzare il paracadute. Rimane solo, tenta un atterraggio di emergenza nei pressi di Memmingen, in vista di Monaco. Ci riesce, salva il velivolo, ma riporta varie ferite. Per l’impresa, gli viene assegnata una decorazione al valore aeronautico. Tra il ‘41 e il ‘42 lo troviamo in Libia: è ai comandi dei Savoia Marchetti 79 costruiti alle Officine Reggiane. E’ impegnato in azioni nell’area del massiccio sahariano del Tibesti, ai confini con l’Africa Orientale Francese. "Nella primavera del ‘44 entrò nella Brigata Garibaldi, attiva in Appennino. Il suo nome era Icaro. Calpestò una mina e perse parte di una gamba. Si scelse l’arresto per poter ricevere cure. Uscì dal carcere nel dicembre ‘44 per essere ricoverato in una struttura di Rivalta, poi venne liberato dai partigiani", ricostruisce il figlio. In seguito ricevette altre onorificenze. Guerrino Ferrarini, ‘Icaro’, si è spento prematuramente nel 1963. La sua divisa da pilota ufficiale è stata donata dalla famiglia alla sezione cittadina dell’associazione Arma aeronautica, che l’ha esposta all’ex caserma Taddei di via Emilia San Pietro.