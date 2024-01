La stazione del Cusna riapre domani: sulle piste anche i maestri di sci

Un tuffo nella neve domani anche a Febbio: dopo tre anni di ‘fermo’, finalmente la stazione sciistica del Cusna torna ad aprire il campo scuola con un nuovo tapis-roulant. Quindi domani i principianti dello sport bianco, adulti e bambini, troveranno sulle piste del campo scuola di Febbio i maestri di sci a loro disposizione, già prenotati dalla nuova gestione Planeta, attivamente impegnata anche nella sistemazione della seggiovia 2000. Il responsabile della nuova gestione, ingegner Marco Cecchelani, ricorda che a seguito dell’evento meteorologico del 26 ottobre con vento forte che ha creato danni alla seggiovia, appena collaudata, subito si sono messi in moto per ripristinare la garitta e i quadri elettrici. "Tale attività è in fase di ultimazione – afferma Cecchelani –, successivamente faremo i collaudi e, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, prevediamo di riaprire la seggiovia prima della fine della stagione invernale. In ogni caso apriremo, magari anche se solo per un giorno, ma riapriremo! Questa è la nostra volontà. Tutti conoscono bene la situazione in cui versava la stazione sciistica di Febbio. Per questo abbiamo dovuto fare delle scelte di intervento andando a individuare le varie priorità. La linea guida principale da noi seguita è: partiamo dal basso, ristrutturiamo il campo scuola al meglio e poi saliamo verso l’alto". Il responsabile della nuova società di gestione Planeta ha le idee chiare e, andando avanti per gradi, vuole ridare a Febbio, stazione d’alta quota, agli antichi splendori. "Per l’anno in corso – prosegue – abbiamo sostituito i due vecchi tapis roulant con uno nuovo di lunghezza pari a 120 metri (più lungo della somma dei due precedenti) per poter sfruttare al massimo il campo scuola. Abbiamo ripristinato la linea idrica e rifatta la rete elettrica per l’impianto di innevamento, sempre per l’area del campetto, inoltre abbiamo steso la fibra ottica per portare la rete dati a tutte le utenze (tapis roulant, tornelli, seggiovia, videocamere eccetera) in modo da poter avere un controllo sempre più efficace delle apparecchiature. Vicino al campo scuola, abbiamo aperto il nostro ‘Alpe di Cusna con pizzeria e bistrot".

s. b.