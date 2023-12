La stella luminosa di piazza San Prospero a rischio crollo

Una stella cadente pericolosa. L’addobbo luminoso natalizio installato in piazza San Prospero ha rischiato di crollare ieri a causa del forte vento che si è abbattuto anche in città. A dare l’allarme ai vigili del fuoco è stato un passante che ha visto come la stella si era pericolosamente inclinata per via delle folate. Mentre una squadra dei pompieri si stava precipitando sul posto, sono stati allertati anche carabinieri (nella foto davanti all’addobbo) e polizia locale che nel frattempo hanno tenuto a debita distanza di sicurezza i cittadini e i pedoni che ieri affollavano il centro storico. La zona è stata temporaneamente transennata per consentire la messa in asse della stella da parte dell’ufficio tecnico comunale che si occupa delle luminarie.

Momenti di paura, sempre a causa del vento, anche in piazza Prampolini dove era in corso il consueto mercato ambulante: i tendoni e le strutture espositive dei banchi hanno traballato pericolosamente in mezzo ai clienti, così come sono volate alcune sedie e tavolini delle distese dei bar. Ma fortunatamente non si sono registrati feriti o gravi danni.