La storia che riemerge. Trovati 41 ordigni bellici

Non finisce di stupire l’arsenale sotterraneo scoperto a metà settembre in un cuneo di territorio del comune di Reggio in zona Ghiardello, al confine tra Rubbianino di Quattro Castella e il Ghiardo di Bibbiano. Anche ieri in via Gastione l’Esercito ha recuperato numerosi ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Dagli scavi sono emersi ben 41 pezzi; nello specifico sono stati ritrovati tre lanciagranate anticarro (un Panzerfaust 30 e due Faustpatrone) oltre ai loro grossi proiettili: 16 Gewehr sprengranate e 22 Grossgewehr panzergranate. Gli specialisti provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, giunti sul posto ieri mattina, con il supporto sanitario della Croce Rossa Italiana, hanno provveduto alla messa in sicurezza delle armi.

"Visto il cospicuo ritrovamento, l’attività di distruzione degli ordigni bellici è stata effettuata in parte presso una cava limitrofa. La rimanenza sarà fatta brillare a distanza di 24 ore", comunicano dall’Esercito. Il posto scelto potrebbe essere la cava di Villalunga di Casalgrande, dove già a metà ottobre vennero fatti esplodere altri ordigni. A denunciare il primo ritrovamento in settembre era stato Maurizio Bezzi, imprenditore agricolo, che durante le operazioni di aratura nel podere di famiglia, La Rubina, con l’erpice dell’aratro aveva incontrato un ostacolo: sceso dal trattore, aveva visto emergere dal terreno strani pezzi di metallo che, avendo fatto il militare, riconobbe come pezzi da mortaio. Aveva sfondato una cassa che ne conteneva ben 16… Da allora nel suo terreno Carabinieri ed militari del Genio sono passati almeno sei volte.

I carabinieri avevano effettuato il primo intervento per delimitare l’area con il nastro per poi segnalare alla Prefettura la scoperta della Santa Barbara, e richiedere l’invio degli artificieri dell’Esercito. Quello del Ghiardello è, per nella provincia di Reggio, il maggiore ritrovamento di residuati bellici degli ultimi anni. Si può ipotizzare che sia stato gruppo di partigiani ad aver nascosto armi sottratte all’esercito tedesco. Terminata la Guerra, e forse morte le persone che conoscevano l’esatta collocazione dell’arsenale, gli ordigni sono rimasti a "dormire" fino quando Bezzi ha deciso di arare un po’ più in profondità del solito.

Francesca Chilloni