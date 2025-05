La storia dei Pink Floyd, riuscitissimo intreccio di linguaggi

La storia dei Pink Floyd ripercorsa attraverso un intrecciarsi di linguaggi, anche lontani dal rock progressivo e psichedelico della band inglese. Un’operazione riuscitissima e apprezzata dal pubblico quella del musical "The Wall & Pink Floyd Greatest Hits", con la regia di Manuel Renga, ancora in replica al Valli questo pomeriggio alle 15,30. Lo spettacolo è una coproduzione del Teatro Comunale di Ferrara, della Fondazione I Teatri e di Ravenna Festival, a cui hanno partecipato anche artisti reggiani: Emanuele Aldrovandi, che ha firmato la drammaturgia della prima parte – interamente dedicata a "The Wall" - , le danzatrici e i danzatori della compagnia MM Contemporary Dance Company, che hanno interpretato le coreografie di Michele Merola. Così come Aldrovandi ha saputo costruire un filo narrativo, Merola ha saputo creare una gestualità capace di evocare il viaggio agl’inferi di Pink, alter ego di Roger Waters. Straordinari anche gli altri artisti: l’Orchestra Citta` di Ferrara, diretta da Roberto Molinelli, la cover band Pink Sonic e l’Accademia Corale "Vittore Veneziani", guidata da Teresa Auletta.

Stella Bonfrisco