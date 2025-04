La storia dei sette fratelli ripercorsa in un saggio. Mercoledì sarà presentato alla Camera dei deputati

I fratelli Cervi sono nella memoria. Una memoria viva e popolare che ha da subito segnato la storia della liberazione arrivando fino a noi. "Fratelli Cervi. La storia e la memoria" è il titolo del saggio scritto da Alessandro Santagata, Toni Rovatti e Giorgio Vecchio - edito da Viella - che verrà presentato mercoledì prossimo alla Camera dei Deputati, su iniziativa dell’onorevole Ilenia Malavasi, in collaborazione con l’Istituto Cervi.

Il libro unisce tre saggi rispettivamente di Giorgio Vecchio che racconta la formazione della famiglia Cervi, una coscienza antifascista nell’epoca del fascismo, che si avvicina al movimento operaio e al partito comunista. Toni Rovatti scrive sul momento centrale, nel 1943, in cui la famiglia Cervi diventa il simbolo della lotta antifascista, dal rifiuto della guerra alla scelta partigiana, fino all’arresto e alla fucilazione. Alessandro Sant’Agata spiega la "memoria lunga" dei fratelli Cervi che hanno attraversato la storia della Costituzione, gli anni ‘50 e ‘60, superando le colonne della Prima Repubblica per arrivare fino a noi.

"Sono molto felice di poter ospitare questo evento a Roma perché credo che sia una bella occasione - nell’80esimo anniversario della Liberazione - per rendere omaggio, nella sede istituzionale di Montecitorio, alla storia della famiglia Cervi e, con essa, ai valori profondi che caratterizzano la nostra terra e le nostre radici", commenta la deputata Ilenia Malavasi. "Il mio ringraziamento va a tutte le persone che hanno lavorato per poterlo realizzare, a partire dall’Istituto Cervi e dalla sua presidente, Albertina Soliani. Facendo memoria di questa storia, in realtà facciamo memoria della parte migliore della nostra comunità, perché di fronte a un’attualità che spesso ci sconcerta, nella vita, nelle scelte e nella testimonianza lasciata dalla famiglia Cervi, è possibile ritrovare il senso profondo dei nostri valori e ritrovare noi stessi in una dimensione umana, sociale, politica dove a prevalere non è la legge del più forte, non è l’arroganza del più prepotente, ma una prospettiva di futuro basata su uguaglianza, giustizia, libertà e democrazia e accoglienza".

Una resistenza fatta di popolo che continua ad essere attuale e unica nella storia: sette fratelli uccisi dai fascisti, nello stesso luogo, nello stesso momento. "Non può che richiamare i miti antichi" per dirla con le parole di Pietro Calamandrei.