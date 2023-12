La storia del mondo narrata da Marco Paolini

Marco Paolini è al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, stasera alle 21. L’artista porta sul palco "Antenati. The grave part": un monologo che ripercorre l’evoluzione della nostra specie affrontando il tema in chiave epico-comica, in una narrazione in cui i fatti e i problemi del presente si legano a quelli del passato. "Antenati" è uno spettacolo che ripercorre l’evoluzione della nostra specie, attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le 4mila generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni.