La storia della strega Gabriyna

Stasera alle 21 al cinema Eden a Puianello va in scena "Gabriyna, la prima strega", musical di Gianfranco Boretti e Claudia Lacava. È il 28 luglio del 1375 e a Reggio si svolge la prima inquisizione pubblica (a livello mondiale) per stregoneria, con imputata Gabriyna degli Albetis. Liberamente tratto da una storia vera, narra una vicenda affascinante e, a larghi tratti, divertente (in gran parte recitata in dialetto reggiano), che porta lo spettatore indietro nel tempo, quando la camomilla veniva giudicata dannosa perché influenzava il volere dell’essere umano. La produzione è a cura delle compagnie "Muse & musical", "Qui’d Puianèll" e "Danzatori per caso". Domani alle 21 replica al teatro parrocchiale di Fogliano.