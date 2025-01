La storia dell’acqua diventa uno spettacolo teatrale

Domani alle 17 e lunedì alla stessa ora alle Officine Creative Reggiane, in via Flavio Gioia in città, prosegue la rassegna di spettacolo promossi da MaMiMò con "H2OPS! Uno spettacolo illustrato", un progetto di Consorzio Balsamico con Giada Borgatti, Silvia Cristofori, Marzia Meddi, musiche originali e sound design di Michele Boreggi, regia di Virginia Franchi. Uno spettacolo per bambini e per un pubblico di tutte le età.

Sederti in poltrona e assistere alla nascita del mondo. E che sorpresa ancora maggiore sarebbe scoprire che ciò da cui tutto è iniziato è qualcosa che incontriamo ogni giorno, ripetutamente.

Il segreto della vita dentro il nostro rubinetto. Goccia dopo goccia, fino a riempirne i fiumi, i mari, gli oceani interi, facendo della terra un unico mondo liquido. Protagonista è l’acqua. Si fa goccia, poi onda, poi ghiaccio, poi fiocco di neve. Che resta sempre acqua, ma non è mai la stessa.

E se aggiungiamo un po’ di pazienza, scopriamo che anche noi, dentro di noi, di acqua ne abbiamo dai piedi fin quasi al mento. Una rappresentazione che diventa un viaggio nel mondo della natura.