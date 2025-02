La storia delle "Serve" di Genet con la mitica Eva Robin’s

La stagione del teatro della Rocca a Novellara stasera alle 20,45 propone "Le Serve" di Jean Genet, ispirato da un fatto di cronaca realmente accaduto nel febbraio 1933 a Le Mans, in Francia. La regista Veronica Cruciani ambienta la vicenda in una città contemporanea, valorizzando i temi, attualissimi, del potere e del genere. Il ruolo di Madame è affidato a Eva Robin’s (foto), icona pop dall’originale percorso teatrale. In scena pure Beatrice Vecchione e Matilde Vigna.

"Le Serve" racconta la storia di due cameriere che allo stesso tempo amano e odiano la loro padrona, Madame. Le serve, che hanno denunciato l’amante di Madame scrivendo lettere anonime, vengono a sapere che l’amante sarà rilasciato per mancanza di prove e che il loro tradimento verrà scoperto. Nel tentativo di coprire la loro colpa provano ad assassinare Madame… Genet presenta le due sorelle, Solange e Clare, nella loro vita quotidiana, nell’alternarsi fra fantasia e realtà, fra gioco del delirio e delirio reale. A turno le due cameriere recitano la parte di Madame, esprimendo così il loro desiderio di essere "La Signora". E ognuna di loro, a turno, recita la parte dell’altra cameriera, cambiando lentamente atteggiamento, dall’adorazione al servilismo, dagli insulti alla violenza. La rivolta delle serve contro la padrona non è un gesto sociale, un’azione rivoluzionaria: è un rituale.

Antonio Lecci