La storia delle vie reggiane tra mappe e piante storiche

Una giornata di studi, oggi alla biblioteca Panizzi in via Farini a Reggio, dal titolo "Strade che vai storie che trovi", sulla storia della toponomastica reggiana.

I nomi di vie e piazze costituiscono memorie passate che consentono di scoprire personaggi e luoghi della città. Un evento per conoscere l’origine dell’intitolazione di strade e piazze di Reggio.

Grazie all’intervento di vari studiosi e storici vengono presentati le fonti e gli strumenti per avvicinarsi alla storia della toponomastica urbana. Inoltre, attraverso l’illustrazione di specifici approfondimenti storici, viene ricostruito per la prima volta il percorso che ha portato alla costruzione della toponomastica cittadina nelle diverse fasi della storia nazionale a partire dall’unità d’Italia.

L’iniziativa, con interventi dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, è l’occasione per una riscoperta di vie e piazze cittadine, ma anche per sviluppare una riflessione sull’evoluzione dell’identità cittadina in rapporto con l’evoluzione della trasformazione urbanistica. Viene esposta una selezione di mappe e piante storiche della città tratte dalle raccolte della Sezione di conservazione della biblioteca Panizzi.