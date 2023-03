La storia di Alfonsina Strada, la prima donna a competere nelle corse ciclistiche con gli uomini

Alfonsa Rosa Maria Morini, nata nelle campagne di Castelfranco Emilia il 16 marzo 1891 e nota con il nome da coniugata Alfonsina Strada, è stata una ciclista su strada italiana, prima donna a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia. La sua storia è raccontata in un libro di Simona Baldelli che sarà presentato, presente l’autrice, martedì 14 marzo alle 21 nella biblioteca di Scandiano.

Si tratta di un appuntamento che rientra nel cartellone di iniziative preparatorio alla partenza di tappa del Giro d’Italia il 16 maggio prossimo da Scandiano e nel programma di Primaveramente, il marzo al femminile del Comune di Scandiano. Simona Baldelli dialogherà con la giornalista di Telereggio Margherita Grassi per una conversazione tutta al femminile dedicata ad una storia di sport e di lotta per le pari opportunità.

m.b.