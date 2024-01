La storia di Davolio. L’incasso per il libro andrà in beneficenza

L’amore per la vita può fiorire anche sui terreni più impervi: è questo il messaggio che viene dalla vicenda umana e sportiva di Marina Davolio, la triatleta che ha abitato a lungo a Cadelbosco Sopra, guarita da un tumore ovarico, mantenendo durante le cure la sua voglia di lottare e di raggiungere nuovi traguardi, come l’Ironman di Cervia del 2022. Marina Davolio racconterà la sua esperienza, raccolta nel libro "Metamorfosi. La mia corsa con la vita", in un incontro pubblico che viene ospitato alla biblioteca comunale Panarari di Cadelbosco Sopra il 17 gennaio alle 17.30, con l’autrice in dialogo con il consigliere regionale Federico Amico. L’iniziativa ha inoltre finalità benefica: il ricavato della vendita del libro "Metamorfosi. La mia corsa con la vita" viene infatti devoluto all’associazione ‘Vittorio Lodini" per la ricerca in Chirurgia.