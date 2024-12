La storia di Hansel e Gretel raccontata dai burattini

Oggi alle 16 al circolo Pigal, in via Petrella a Reggio, prosegue la rassegna di burattini con lo spettacolo "Hansel e Gretel", vincitore a Europuppet Festival Sesia nel 2009. E’ la storia di due fratelli che, persi in un bosco oscuro, si trovano a vivere un’avventura indimenticabile. Spinti dall’abbandono e dalla fame, i due bambini scoprono una casa fatta di dolciumi, abitata da una strega astuta e temibile. Hansel e Gretel affrontano le insidie della strega, trasformando la paura in forza e trovando il modo di liberarsi. Un viaggio di crescita e riscatto che celebra il valore della famiglia, della speranza e della capacità di superare ogni ostacolo.

E’ uno spettacolo di teatro di figura che fa uso di tecniche miste: burattini a guanto quindi, grandi pupazzi animati a vista, marionette, fantocci e oggetti animati. Lo spettacolo si svolge in una "baracca" a più spazi scenici creati in base al tipo di animazione, nella parte centrale un ambiente dedicato al "teatro nero" per i pupazzi protagonisti che si muovono con tecniche differenti. Si tratta della storia di Hansel e Gretel, portata in scena attraverso una scrittura semplice ed allusiva che immerge nelle atmosfere fiabesche del racconto. I temi affrontati sono attuali per il loro valore simbolico, l’abbandono, la paura, la solitudine, il riscatto sono emozioni vissute anche come occasione di conoscenza.

Biglietti su www.burattiniareggioemilia.it.