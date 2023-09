La storia di Maiello : "Dovevo rapire Zola, ma oggi sono cambiato"

"Dovevo rapire Gianfranco Zola, ma il suo ‘ciao ragazzi’ mi disarmò...". Dalla passione per il calcio alle rapine, dall’ex Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio ai progetti di educazione alla legalità. La vita di Fabrizio Maiello, 60enne napoletano ma da tempo nella nostra città, è protagonista di ‘Traguardi! – Sport e territorio in Emilia-Romagna’ su Lepida Tv, il palinsensto live della Regione (e su canale 80 del digitale terrestre) sulla caduta e rinascita di una promessa mancata del pallone che detiene il record di palleggi in città (registrato poco tempo fa alla ’Giarèda’). L’ex opg di Reggio è il posto in cui Fabrizio ha incontrato il male e il dolore, ma anche il bene e l’amore. Che prendersi cura del suo compagno di cella con disabilità in realtà ha guarito lui. Che quando era bambino dormiva con il pallone da calcio in fondo al letto, e lo faceva anche in carcere. Maiello palleggia tra i ricordi di una vita incredibile. Dalla carriera calcistica interrotta presto per infortunio, alla svolta nel buio: rapine, droga, il continuo dentro e fuori dal carcere, da cui usciva ‘facendo sempre peggio’. "Nel 1994 ero latitante. Dovevo rapire l’allora campione del Parma Gianfranco Zola, era un idolo per me. Con altri criminali dovevamo speronare la sua auto in autostrada, ma lui si fermò a fare benzina a un distributore. Siamo scesi e gli sono andato incontro, lui ci ha guardato e con grande bontà ci disse: ‘Ciao ragazzi’. Avevo la pistola dietro la schiena, ma quel ‘ciao ragazzi’ mi ha disarmato. Non ce l’ho più fatta, mi sono avvicinato e gli ho chiesto un autografo. Sono cambiato anche da lì". Fabrizio oggi è un uomo libero e testimone di progetti di educazione alla legalità nelle scuole. E dorme ancora col pallone nel letto...