La storia di Nicolini diventa un libro: stasera l’anteprima

Si intitola "Germano Nicolini una vita straordinaria" l’evento in programma a Correggio, stasera alle 20,30 al centro sociale 25 Aprile, con Istoreco e Libreria Ligabue che presentano, in anteprima nazionale, il libro "Cent’anni di rettitudine. La storia del comandante Diavolo e del processo don Pessina" (Gaspari). Scritto dal figlio Fausto e dallo storico reggiano Massimo Storchi, con prefazione e postfazione di Giuliano Pisapia e Frediano Sessi, il libro è la biografia del capo partigiano e primo sindaco di Correggio post Liberazione. Una vita segnata dalla condanna nel 1947 come mandante dell’omicidio di don Umberto Pessina, parroco di San Martino Piccolo, avvenuto l’anno precedente. Nicolini trascorse innocente dieci anni in carcere e solo nel 1994 fu scagionato dall’accusa, frutto di una cospirazione. Il comandante Diavolo è scomparso il 24 ottobre 2020 alla soglie dei 101 anni. Aveva sempre difeso i valori e l’esperienza civile della Resistenza.