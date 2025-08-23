La storia di Paullo in un libro

Oggi pomeriggio, nella Pieve di Paullo alle 16, sarà presentato il libro ‘Paullo Reggiano–storia, famiglie, persone, immagini’. Sono previsti gli interventi del parroco don Marcello Mantellini, mons. Giovanni Costi, don Pier Luigi Ghirelli (autore della sezione genealogica del volume), Ubaldo Montruccoli (autore sezione storica), Carlo Alberto Alberti (autore sezione persone nelle guerre), Lorenzo Morani (autore sezione iconografica). Il libro, d’oltre 900 pagine, è nato dalla passione per la genealogia, unita all’interesse per la storia locale, di don Pier Luigi Ghirelli e degli altri autori. Don Pier Luigi, con il suo paziente lavoro di analisi degli archivi della parrocchia di Paullo, è riuscito a ricostruire gli alberi genealogici di molte famiglie paulessi per alcune delle quali si è dimostrata la presenza ininterrotta sul territorio fin dalla metà del 1500 ossia fin da quando esistono le registrazioni. Nel libro sono riportate informazioni pure per famiglie formalmente e geograficamente estranee alla parrocchia di Paullo, ma legate al territorio come quelle delle borgate di San Giacomo, Il Vaglio, La Rola, Montalto, La Vecchia. "Abbiamo scelto di interessarci – dicono gli autori – anche di alcune importanti famiglie, come i Venturi, Valcavi e Bergianti, non originarie di Paullo, ma con rami ed esponenti paulessi. Agli aspetti genealogici si affiancano altri capitoli: un cappello storico introduttivo, vari elenchi di esponenti delle famiglie coinvolti in fatti di guerra, la storia degli oratori e una carrellata fotografica sulle maestà".

Numerose sono le foto pubblicate nel volume. Sono inoltre riportati i profili dei parroci di Paullo, ma non mancano interessanti notizie per la storia del salone e dell’asilo parrocchiale di Paullo. I nomi presenti nelle genealogie sono quasi 19mila. "Ormai in prossimità della pubblicazione – osservano gli autori – ci siamo accorti che il volume ha finito per diventare, in gran parte, un libro ‘fotografico’ grazie alla entusiastica collaborazione dimostrata da parte di moltissime famiglie". E’ stato anche pubblicato un elenco dei religiosi e religiose di Paullo defunti, di famiglie della zona o che hanno esercitato il ministero a Paullo.

Matteo Barca