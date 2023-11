La storia di Pellegrini, l’incursore di Marina che stupì gli americani

Il marinaio scandianese Mario Pellegrini decorato dal presidente degli Stati Uniti.

A scoprirlo il ricercatore storico Marco Montipò.

"La tematica della Grande Guerra – sottolinea lo scrittore scandianese – mi ha impegnato negli archivi e biblioteche da anni e mi ha gratificato con sensazionali scoperte. Anche questa volta la storia che ho riportato alla luce è senza precedenti e vede un nostro concittadino emergere addirittura sulla scena mondiale della storiografia. Mi riferisco a Mario Pellegrini, ufficiale della Regia Marina, che si distinse durante la prima guerra mondiale. Oggi, di lui, ci rimane una via nel centro cittadino e una breve biografia pubblicata nel libro ‘Scandiano e la Grande Guerra’".

Pellegrini dimostrò fin da subito un grande valore come marinaio e partecipò a diverse audaci azioni contro la flotta imperiale asburgica come l’affondamento della corazzata Wien che gli valse la medaglia d’argento al valor militare. Nel maggio del 1918 si offrì volontario per un’azione definita impossibile: un’incursione nel porto di Pola che tutti i comandi militari alleati consideravano inespugnabile.

"Pellegrini – ricorda Marco Montipò – decise di tentare l’impresa adottando sistemi di incursione sperimentali diventando così il primo incursore della marina italiana. Pellegrini riuscì a forzare le difese del porto e, sebbene non riuscì ad affondare nessuna nave, dimostrò al mondo intero che nessun porto era inviolabile. L’impresa fu così eccezionale che gli fu conferita la medaglia d’oro al valor militare".

Una ricerca di Montipò negli archivi del New York Times ha permesso di scoprire che Pellegrini, dopo l’azione di Pola, finì persino in prima pagina sul più grande giornale del mondo (foto a destra). Montipò ha inoltre scoperto che pure il quotidiano francese Le Figaro gli dedicò la prima pagina nell’edizione del 17 maggio 1918.

"Persino il presidente degli Stati Uniti d’America – osserva Montipò – gli conferì la prestigiosa decorazione della Navy Distinguished Service Medal, istituita proprio alla fine della prima guerra mondiale e concessa ai marinai e ai marines per il servizio eccezionalmente meritorio reso agli Stati Uniti durante l’adempimento di un compito o di una posizione di grande responsabilità".

Matteo Barca