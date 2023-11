La storia di ’Penelope’, eroina di resistenza e determinazione

’Penelope’ è il titolo dello spettacolo che questa sera, con inizio alle 20, va in scena al Teatro Herberia di Rubiera. Scritto e diretto da Martina Badiluzzi, con Federica Carruba Toscano, "Penelope" racconta una donna sottoposta alle intemperie del tempo, che conosce la propria intelligenza e la saggezza che l’ha portata ad essere un’eroina di resistenza e determinazione. "Su quale tipo di storia abbiamo formato la nostra cultura? - si interroga Martina Badiluzzi. - Ulisse il re dell’ingegno, il pensatore, colui che, emblema dell’umanità curiosa, usa la sua intelligenza per dominare la realtà. Penelope, invece, è una giovane donna, ma il suo apprendistato è lungo. La sensibilità di Federica Carruba Toscano e il suo straordinario talento sono il corpo e la voce perfetti per impersonare una donna così antica eppure dalle istanze modernissime. La bocca è la porta del corpo e della mente che dà sul mondo esterno. È il luogo da cui entra il cibo, da cui escono le parole. È frontiera, è limite. Ed è sulle labbra di un’attrice che prende corpo questa voce, questa donna, questo canto. L’allestimento, in dialogo con il disegno luci, è un’installazione dell’artista Fabrizio Cicero. Il silenzio dello spazio vuoto è il preludio all’eco che una voce solitaria può generare".

Biglietto intero 16 euro.

Info: www.corteospitale.org Stella Bonfrisco