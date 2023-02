La storia di ’piasa céca’ E quel rogo alle beccherie

Finalmente la rabberciata pavimentazione di piazza San Prospero, a fine mese, vedrà il nuovo manto di porfido. E da giugno il luogo dovrebbe tornare a splendere per la gioia dei reggiani che l’hanno nel cuore da sempre. Sì, perché la storia è antica, come dimostrato dai reperti ritrovati recentemente. L’aspetto ’moderno, dice il Nironi, inizia a formarsi in una notte del 1506, quando un incendio ’abrusa et ruina’ gli edifici di macellazione e vendita delle carni. Già negli anni precedenti gli Anziani (una sorta di Giunta ante litteram) avevano raccolto ripetute lamentele dei Canonici, per rumori e puzza, che l’uccisione degli animali provocava. E alcune storielle raccontano di maiali inseguiti tra gli altari… Poi il fuoco distrugge le beccherie che vengono spostate altrove e qui si selcia la piazza e si tomba il canale del Vescovado che serviva a nettarla, anche perché intanto il vescovo Bonfrancesco Arlotti, ha fatto costruire le nuove absidi del Duomo e San Prospero sta subendo un pesante ’rifacimento’ con antistante scalinata. Nel 1558 ecco ospitate le Ortolane, poi nel 1636 si propone di collocare, qui, la Pesa del fieno e reintrodurre il mercato bestiame, ma il tutto è annullato, seppur non subito, creando una confusione gestionale con relativo accumulo di rifiuti e ’profumato’ letame. Sempre nel Seicento viene aperto, a più riprese, lo Stradone del Vescovado. Nel primo Settecento, si edifica un piccola cappellina con l’ immagine della Madonna, tra la splendida Torre rinascimentale e l’angolo destro della Basilica, dedicata al nostro patrono. Un piccolo santuario si vuole eretto all’opposto, dietro le absidi del Duomo e, alla sua destra alla metà del Settecento, si crea anche un piccolo cimitero delimitato da pilastrini di marmo e soppresso circa un secolo dopo; nel luogo sino a qualche decennio fa molti ricordano una rinfrescante fontanella.

Negli anni rivoluzionari di fine Settecento, certo Ferrarini Pietro, rilegatore provetto e architetto, si adopera per montare in sito una macchina (struttura) in legno e stucco ad abbellimento della piazza e all’alba dell’800 il comune interviene per mettere un po’ d’ordine: la vendita di gesso e carbone va nell’attuale in piazza XXIV maggio, detta allora delle brusaglie, e qui si possono commerciare solo frutti e verdura del contado. Intanto si abbelliscono le facciate di alcuni palazzi che ne circondano lo spiazzo aperto.

Piasa céca (già di San Prospero in castello, già delle Ortolane, già del mercato) con la vicina piazza Prampolini (già del Duomo, già Grande, già del Municipio, e Vittorio Emanuele) erano il regno del Treguano, che qui, e in altri spazi urbani, vegliava attentamente per prevenire raggiri e truffe mercantili (aiutato dalle due misure scolpite nella colonna destra del millenario Battistero di San Giovanni e dal detto “San Svan fa veder gl’ingan”). Interessante è un regolamento apposito del Duca Francesco V, anno 1852, che ci regala anche una mappa poco conosciuta dei due centralissimi spazi (Le piazze del Treguano, Antiche Porte editrice, € 5), vedi foto. Ora si dovrebbe passare dalle parole ai fatti. Le premesse ci sono, le promesse pure. E i Leoni attendono…