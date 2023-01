La storia di Pietro Iotti un simbolo di libertà contro ogni oppressione

Questi sono i giorni della memoria per ricordare la Shoah, termine ebraico ("tempesta devastante") col quale si suole indicare lo sterminio del popolo ebraico durante il Secondo conflitto mondiale. In quei campi di concentramento furono deportati anche tanti italiani, fra cui anche il santilariese Pietro Iotti che visse, come i suoi compagni di sventura, una tragica esperienza nel campo di sterminio di Mauthausen. Per ricordare la sua figura, è stata organizzata una serata al Mavarta di Sant’Ilario in cui si sono approfonditi i dettagli della tragica esperienza di Pietro Iotti, giovanissimo antifascista internato a Mauthausen. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale "Orizzonti" e dal Comune di Sant’Ilario, è stata molto partecipata e sentita. Dopo il saluto del sindaco, Rossella Guberti e Walter Gelosini hanno dialogato con Tullio Masoni, curatore del libro di memorie di Pietro Iotti "Sono dov’è il mio corpo". E’ stato anche proiettato un filmato in cui Pietro Iotti e il suo compagno di sventura Arnaldo Bocconi avevano raccontato una parte del dramma che avevano vissuto. Il dialogo tra i relatori ha consentito di conoscere più in dettaglio gli episodi narrati nel libro di memorie e di scavare in profondità nei sentimenti e nelle opinioni maturate da Iotti, sia a Mauthausen che nella vita successiva, sull’esperienza vissuta. A conclusione della serata, Alberto Iotti, figlio di Pietro, a nome della famiglia ha ringraziato Orizzonti, Anpi e il Comune per l’iniziativa, ricordando che oltre al padre diversi altri giovani santilariesi avevano vissuto questa tragica esperienza sacrificando la loro vita. Nel finale un lungo applauso dei presenti ha voluto manifestare la gratitudine per questi giovani coraggiosi, che hanno trovato il coraggio di ribellarsi all’oppressione fascista e nazista.

Nina Reverberi