La storia locale raccontata da un archivio di foto

È stato inaugurato ieri in biblioteca a Campagnola l’archivio fotografico sulla storia locale, con migliaia di immagini del passato del paese a disposizione del pubblico in un agile archivio digitale. E presto anche on-line. Con l’inaugurazione si chiude un percorso iniziato anni fa. Il Circolo Fotografico nasce infatti primi anni Settanta, sviluppando progetti, mostre e raccogliendo tutte le foto che negli anni sono state utilizzate per le esposizioni oppure portate e consegnate dai cittadini, come pezzo importante della storia del territorio. Una mole di immagini enorme da oggi a disposizione di tutti. Si tratta di fotografie che risalgono dai primi del Novecento: oltre un secolo di materiale prodotto dalla biblioteca e da privati che hanno deciso di donarlo all’archivio fotografico, per poi metterlo a disposizione di tutta la cittadinanza.