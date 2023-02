"La Storia siamo noi": il Fai a palazzo Franchetti I ragazzi diventano ciceroni nella loro stessa scuola

Aprire le porte della scuola che, come nuova Cenerentola, si trasforma per una sera nel palazzo nobiliare Franchetti e accoglie il gruppo di visitatori del Fai di Reggio Emilia, guidati dall’architetta Roberta Grassi. E’ successo il 19 gennaio alle 18 quando noi, studenti della 3A della scuola Manzoni, abbiamo accolto e guidato gli ospiti nel viaggio di riscoperta della storia del palazzo Franchetti, censito come Luogo del Cuore dal Fondo Italiano per l’Ambiente. Il progetto "La Storia siamo noi" coordinato dalle docenti Stefania Guglielmino ed Elisa Zerilli con il contributo degli esperti Alberto Ferraboschi (responsabile degli archivi della biblioteca Panizzi) e Massimo Storchi (storico di Istoreco) è ancora in cammino, ma ha già conosciuto questa tappa importante. Abbiamo studiato le vicende della famiglia dei baroni Franchetti, approfondito il ramo reggiano della famiglia che noi conoscevamo solo di nome, e abbiamo cominciato a guardare il palazzo nei suoi particolari, abbiamo trovato simboli, riconosciuto elementi della moda del tempo in cui fu costruito, abbiamo fatto delle ipotesi. In seguito, abbiamo unito e approfondito tutte le informazioni impostando una presentazione, che abbiamo utilizzato per la visita al palazzo. La visita è stata organizzata da noi alunni: alcuni relatori hanno spiegato la presentazione, le guide hanno fatto visitare le stanze del palazzo e abbiamo mostrato ciò che rimane ancora della famiglia Franchetti nell’edificio che oggi è la nostra scuola e, me compresa, abbiamo fatto i foto-reporter e i cronisti per raccontare l’evento. In cambio di questa serata le classi coinvolte sono state tesserate come classi Fai. Subito dopo l’evento abbiamo condiviso la nostra ricerca con altre classi della scuola.

Arianna Appon III A