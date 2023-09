La storica fiera di San Michele. Antiquariato, mercato e macchinari

· La storica fiera di San Michele, arrivata alla sua edizione numero 551, prosegue oggi a Castelnovo Monti con il mercato ambulante in una vasta zona del centro storico della cittadina con banchi di tutte le categorie merceologiche, contrassegnati dall’alta qualità dei prodotti. Tra le novità di questa edizione la mostra mercato del bestiame nella zona del Centro Fiera, vicino all’esposizione delle macchine e attrezzature agricole. In piazza Peretti il mercatino dell’antiquariato con hobbisti e il mercato del contadino, fino agli stand dei Comuni gemellati con Castelnovo Monti.

· Stasera alle 21 al cinema Al Corso di Reggio viene proiettato ’A piedi nudi sulla terra’ di e con Alessandro Scillitani. È il nuovo lavoro del regista reggiano, dedicato all’Appennino locale e ai cambiamenti climatici.

· Doppio appuntamento al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio, per la ’rassegna Almodovar’, dedicata al regista spagnolo. Stasera alle 20 viene proposto ’Strange way of life’, realizzato quest’anno, proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. E alle 21 tocca a ’La legge del desiderio’, sempre in versione originale, girato in Spagna nel 1987.

· La terza edizione del Poetaterra Festival prosegue stasera alle 20,45 al salone San Bartolomeo a Reggio, in via Freddi 150, con la presentazione di ’8 secondi. Viaggio nell’era della distrazione’, con la giornalista reggiana Lisa Iotti. È vero che i like sui social stimolano le stesse aree attivate dall’assunzione di stupefacenti? In che modo la presenza di uno smartphone nelle vicinanze incide sulle capacità cognitive? I social stanno modificando la struttura del nostro cervello? Queste domande sono il punto di partenza del dialogo tra la Iotti e Monica Morini del Teatro dell’Orsa.