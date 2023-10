La strada è un rattoppo. Nelle case si aprono crepe

Un anno fa i lavori di scavo alla strada, in via Quarti a Cadelbosco Sotto, per consentire interventi sotterranei alle condotte di acqua e gas, con un successivo rattoppo che doveva essere provvisorio, in attesa di una riasfaltatura adeguata. Ma il tempo è trascorso e nulla è stato realizzato. Comprensibile il malcontento che emerge dai residenti.

"Dopo gli scavi – dicono alcuni di loro – i buchi sono stati ricoperti, ma lasciando un dislivello proprio al centro della carreggiata, per un lungo tratto verticale, praticamente dalla rotonda al centro della frazione fin verso il ponte sulla strada che porta verso Villa Argine o Villa Seta. Spesso i conducenti dei veicoli tendono a spostarsi verso il centro della carreggiata, invadendo l’altra corsia, pur di non transitare lungo tutto il tratto di strada interessata dal problema e, dunque, evitare i sobbalzi dei veicoli. E questo rischia di provocare incidenti gravi, dei veri e propri frontali fra vetture, soprattutto verso la zona del ponte, dove la visuale non è molto ampia. Il rischio è quello di ritrovarsi con un’auto che ti arriva di fronte, all’improvviso. E’ già capitato, purtroppo".

Inoltre, le condizioni della strada provocano inevitabili vibrazioni che si ripercuotono sugli edifici più vicini alla carreggiata, soprattutto al passaggio di mezzi pesanti. E qualcuno dei residenti ha già segnalato che, da alcuni mesi a questa parte, in alcune pareti interne dei loro immobili sono comparse evidenti crepe, che prima non erano mai emerse, anche in abitazioni fabbricate decine di anni fa.

Antonio Lecci