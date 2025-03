’La strana coppia’ di Neil Simon

Una delle più celebri commedie di Neil Simon, ’La strana coppia’, va in scena oggi alle 17 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico con la regia di Gioele Peccenini, da un testo tradotto da Maria Teresa Petruzzi. Protagonisti sul palco Giulio Cocchiarella, Sasha De Medici, Fausto Fusto, Elisa Pastore, Gioele Peccenini, Lahire Tortora, per una prodizione del Teatro Fuori Rotta di Padova. Oscar Madison giornalista sportivo, conduce un’esistenza da scapolo da quando si è separato dalla moglie. Disordinato e approssimativo, vive da solo in un appartamento trasandato, passando le serate a giocare a poker con gli amici. La routine di Oscar viene sconvolta dall’arrivo di Felix, un amico appena lasciato dalla moglie e che è il suo esatto opposto: preciso in modo maniacale, ossessionato dall’ordine e dalla pulizia, pieno di allergie e di tic.