La strangola per gelosia Una donna si salva grazie ai carabinieri e poi denuncia l’ex

di Francesca Chilloni

Arrestato mentre cerca di strangolare l’ex compagna, un 38enne di Bibbiano deve ora rispondere di atti persecutori aggravati ai danni di una donna di 39 anni residente a Canossa.

I carabinieri lo hanno bloccato appena in tempo, al culmine di un’aggressione in casa, dopo che l’uomo - originario della Calabria - aveva anche bruciato una lettera in cui la vittima raccontava mesi di gravi violenze fisiche e morali, stalkeraggio e promesse di morte. "Se non stai con me ti ammazzo", "Ti brucio", "Ti getto su un canale", "Ti spacco la testa" erano sono solo alcune delle minacce che il calabrese rivolgeva alla donna, ossessionato dalla gelosia. Lei ha subito passivamente per mesi stando in silenzio nonostante lo stress e la paura costante che l’attanagliava, ma dopo l’ultima aggressione ha sporto denuncia. La relazione tra i due era iniziata nel dicembre 2020, con lui che rapidamente ha rivelato un carattere ossessivo e geloso tanto da impedire alla compagna di parlare con altri uomini e pretendere di conoscere ogni suo spostamento. Se la vittima non ubbidiva, le conseguenze erano schiaffi, calci, insulti; in un caso l’uomo ha anche scagliato contro la compagna una sedia di ferro, colpendola alla testa. Quando ricorreva alle cure mediche, lei però non dichiarava in modo chiaro le cause delle lesioni. Con il passare del tempo, infine, ha maturato la decisione di troncare quella relazione tossica: la situazione era diventata insostenibile per la vittima, che era anche stata costretta a cambiare abitudini di vita per sfuggire all’incubo.

Lunedì, proprio per paura di rimanere sola in casa, aveva trascorso la notte presso un amico. Quando martedì mattina è rincasata, si è ritrovata l’ex seduto in cucina: probabilmente il calabrese era riuscito ad entrare utilizzando una copia delle chiavi. Dopo le urla per lo spavento, la donna ha cercato di fuggire venendo però agguantata dall’uomo che l’ha trascinata dentro casa, buttandola sul letto e stringendole le mani attorno al collo. Per fortuna, l’amico che l’aveva accompagnata non era ancora andato via e ha dato l’allarme ai carabinieri. I militari di San Polo sono accorsi subito. La casa era in disordine a conferma della lite, e sul corpo dei due c’erano i segni della colluttazione. I due ex compagni sono stati allora condotti in caserma, dove la 39enne ha trovato la forza per formalizzare la denuncia raccontando il suo calvario. L’uomo è stato arrestato in flagranza. Ora è accusato di atti persecutori, violazione di domicilio, sottrazione e distruzione di corrispondenza. Proseguono gli approfondimenti investigativi da parte di carabinieri e Procura.